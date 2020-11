Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Auf spielende Kinder zugefahren

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer soll Zeugenangaben zufolge am Dienstag gegen 16:45 Uhr in der Raitestraße bewusst auf spielende Kinder zugefahren sein. Er habe zunächst gehupt, um zu signalisieren, dass sie sich von der Straße entfernen sollten. Die Kinder gingen daraufhin auf den Gehweg gegenüber einer Einfahrt, in die der 58-Jährige habe einfahren wollen. Dazu soll er nach links auf den Gehweg ausgeholt haben und die Kinder hätten zur Seite springen müssen. Im Anschluss an den Vorfall kam es zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen dem Autofahrer und dem Zeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung. Mögliche weitere Zeugenw erden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell