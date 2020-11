Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Auffahrunfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Auf der BAB 81 kam es zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen am Mittwoch gegen 07:20 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Auf der zweispurigen Autobahn musste ein 35-jähriger VW-Lenker in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Audi-Lenker bremste daraufhin ebenfalls ab und hielt im weiteren Verlauf an. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 29-jähriger Ford-Lenker mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Audi auf, der wiederum noch auf den VW geschoben wurde. Hierdurch erlitt der 35-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Infolge des Unfalls waren der Ford und der Audi nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der linke Fahrstreifen bis etwa 08:35 Uhr gesperrt.

