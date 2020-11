Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Opel gerät in den Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Noch glimpflich verlaufen ist am Mittwochmorgen gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L1185 zwischen Schönaich und Waldenbuch. Der 19-Jährige Fahrer eines Opel, der in Richtung Waldenbuch unterwegs war, geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den rechten Grünstreifen. In der Folge lenkte der 19-Jährige das Fahrzeug nach links, wodurch er in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Lkw eines 32-Jährigen frontal zusammenstieß. Durch den Aufprall drehte sich der Opel um 180 Grad und touchierte anschließend eine Leitplanke. Glücklicherweise wurde hierbei keiner der Männer verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da aus einem der Unfallfahrzeuge Öl ausgelaufen war, musste die Fahrbahn durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei Herrenberg gereinigt werden.

