Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Bike gestohlen; 17-Jähriger flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg: E-Bike gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:45 Uhr ein in der Uhlandstraße in Ludwigsburg angeschlossenes E-Bike. Das Mountainbike für Damen hatte einen Wert von etwa 1.300 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 melden.

Ludwigsburg: 17-Jähriger flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Als Polizeibeamte am Samstagabend gegen 20:00 Uhr einen 17-Jährigen Rollerfahrer in der Körnerstraße in Ludwigsburg kontrollieren wollten, reagierte der junge Mann nicht auf die Anhaltesignale der Polizisten und setzte seine Fahrt trotz Blaulicht und Martinshorn unbeirrt durch die Innenstadt fort. Nachdem es in der Bietigheimer Straße beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam, endete seine Fahrt im Schmiedgässle. Der Jugendliche versuchte in der Sackgasse noch seinen Roller zu wenden, konnte von den Polizeibeamten jedoch festgehalten werden. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld, sowie mehrere gebrauchsfertig abgepackte Tüten mit einem mutmaßlichen Betäubungsmittel, sowie waffenrechtlich verbotenen Gegenständen und dem Personalausweis und einer Bankkarte einer anderen Person. Die am Roller angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte auch die Herkunft des Fahrzeugs nicht erklären. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18 5353 erreichbar. Insbesondere der Fahrzeuglenker des Pkw in der Bietigheimer Straße wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

