Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Sachsenheim gesucht; Diebstahl in Freiberg am Neckar

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sachsenheim: Mercedes beschädigt - Verursacher geflüchtet

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 08:40 Uhr und 09:40 Uhr in der Brunnenstraße in Großsachsenheim eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Mercedes, der auf Höhe einer Apotheke auf einem Parkstreifen abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 entgegen.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Kanthölzer gestohlen

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr in der Bahnhofstraße im Ortsteil Beihingen ihr Unwesen. Von einer frei zugänglichen Baustelle entwendeten die unbekannten Diebe ein Bündel Kanthölzer. Hierbei handelt es sich um circa 30 Hölzer, je 6,5 Meter, im Wert von etwa 650 Euro. Das Diebesgut wurde möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen.

