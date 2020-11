Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 20-jähriger Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikten in Haft

Nach zwei in Ludwigsburg verübten Körperverletzungsdelikten hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen aus Ludwigsburg beantragt. Er wurde am Dienstag von Kriminalbeamten festgenommen. Die Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart setzte den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am 23. Oktober war es auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Schwieberdinger Straße aus einer Personengruppe heraus zu einem Angriff auf einen 25-Jährigen gekommen, der mit seiner Ehefrau gerade vom Einkaufen gekommen war. Der 25-Jährige hatte dabei erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten. Im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen machten Polizeibeamte die Gruppe ausfindig und ermittelten den 20-jährigen Angreifer. In seiner Vernehmung räumte er neben dieser Tat auch den Übergriff auf einen 41-Jährigen am 11. Oktober in der Eberhardstraße ein. Im Zuge der weiteren, von der Kriminalpolizei Ludwigsburg übernommenen Ermittlungen fand sich auf dem sichergestellten Mobiltelefon des Tatverdächtigen eine Videosequenz dieses Übergriffs, bei dem der 20-Jährige mit massiver Gewalt auf sein Opfer eingewirkt und ihm schwere Verletzungen beigebracht hatte.

