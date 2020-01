Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Koblenz (ots)

In der Nacht von 18.01.2020 auf 19.01.2020 kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Koblenz/OT Pfaffendorfer-Höhe zu Sachbeschädigungen an PKW. Von bis dato unbekanntem Täter wurden u.a. die Außenspiegel an mehreren geparkten PKW abgetreten bzw. abgeschlagen.

Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

