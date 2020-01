Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Lahnstraße in Lahnstein

Am 15.01.2020 wird hiesige Dienststelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Lahnstraße in Lahnstein ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ereignete. Augenscheinlich fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein dort angebrachtes Baumschutzgitter, wodurch der kurz zuvor neu gepflanzte Baum ein Stück aus dem Erdreich gehebelt wurde. Die Unfallzeit muss vor dem 14.01.2020 liegen. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit keine vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130.

