Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Doppelhaushälfte

Wermelskirchen (ots)

Eine Reinigungskraft hat einen Einbruch in der Mozartstraße festgestellt, während die Hausbesitzer im Urlaub sind.

Am Samstag (03.10.), bei Abreise der Hausbesitzer, war noch alles in Ordnung. Gestern (06.10.) bemerkte die beauftragte Reinigungskraft dann, dass die Gardinen im Wohnzimmer geöffnet waren und Schmuckkästen auf dem Boden im Schlafzimmer lagen. Unbekannte hatten an einem Fenster gehebelt und gewaltsam die Terrassentür aufgebrochen. Im Haus haben sie dann offenbar mehrere Schränke durchwühlt. Was die Täter gestohlen haben, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Der Schaden am Fenster und an der Terrassentür wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, wenden sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

