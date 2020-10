Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Pakete aus Auslieferungsfahrzeug gestohlen

Rösrath (ots)

Das Fahrzeug eines Paketzustellers ist aufgebrochen worden. Mehrere Pakete wurden gestohlen.

Der 19-jährige Fahrer eines Paketzustellers parkte einen noch beladenen weißen Ford Transit Tourneo am 02.10. gegen 21:50 Uhr an der Straße Altvolberg. Als er gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine männliche Person an seinem Transit. Der Fremde rannte zu einem weißen Pkw in dem ein männlicher Fahrer saß. Beide fuhren in Richtung Hasefenfeld davon.

Anschließend stellte der Fahrer des Transporters fest, dass der Wagen aufgebrochen worden war. Mehrere Pakete fehlten. Eine genaue Bestandsaufnahme wird durch die Transportfirma erstellt.

Der vermutliche Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkel bekleidet mit Jacke und Hose. Der Fahrer kann nicht beschrieben werden. Der weiße Pkw hatte ein Kölner Kennzeichen. (gb)

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen.

