Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Verletzte bei Vorfahrtfall

Kürten (ots)

Gestern früh (30.09.) um 05:50 Uhr ist es bei morgendlicher Dunkelheit zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen.

Eine 61-jährige Wermelskirchenerin bog an einer Einmündung in Höhe der Ortschaft Laudenberg mit ihrem Opel von der L 409 nach links in die B 506 in Richtung Wipperfürth ab. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der aus ihrer Sicht von rechts kam und seinerseits nach links in die L 409 in Richtung Wermelskirchen abbiegen wollte.

Durch den unvermeidbaren Zusammenstoß stürzte der 53-jährige Kürtener mit seiner BMW, wobei er leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf 2.200 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt. (ct)

