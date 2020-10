POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht: Radfahrer schlägt auf Autofahrer ein

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Am Mittwoch (23.09.) zwischen 17: 10 Uhr und 17:20 Uhr wurde ein 54-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach von einem Rennradfahrer an der Kreuzung in Moitzfeld angegangen und mehrfach geschlagen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zum Sachverhalt beziehungsweise zum Tatverdächtigen machen können.

An einer roten Ampel bespuckte der Radfahrer mehrfach das Auto des Bergisch Gladbachers und versuchte, gegen dieses zu treten. Der gehörlose 54-Jährige stieg aus, um den aggressiven Radfahrer zu beruhigen. Dabei stolperte er jedoch und fiel zu Boden. Daraufhin schlug der Täter den 54-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Möglicherweise war der Radfahrer der Meinung, dass der Bergisch Gladbacher zu nah an ihm vorbeigefahren sei.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(ma)

