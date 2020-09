Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1264) Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (10.09.2020) ereignete sich ein Wohnhausbrand im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Ein 46-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 06:40 Uhr teilten Anwohner den Brand eines Einfamilienhauses in der Nordenberger Straße in Nürnberg mit. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren drang bereits starker Rauch und Feuer aus dem Erdgeschoß. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 46-jährigen Bewohner des Hauses leblos in dem Gebäude auf. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell