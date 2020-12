Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Falschfahrer

Mainz-Oberstadt (ots)

Samstag, 12.12.2020, 06:38 Uhr

Ein 64-jähriger aus der Mainzer Neustadt sorgt am Samstagmorgen mit seinem Verhalten für gefährliche Verwirrung in der Mainzer Oberstadt. Auf Grund eines anderen polizeilichen Einsatzes ist die Geschwister-Scholl-Straße gegen 06:38 Uhr für den Fahrzeugverkehr in Richtung Mainz-Hechtsheim gesperrt. Ein Funkstreifenwagen des Altstadtreviers steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Fahrbahn und sperrt ab, als ein 64-Jähriger mit seinem Mercedes die Pariser Straße (B40) Stadtauswärts befährt und plötzlich auf der Richtungsfahrbahn der B40 verbotswidrig wendet und seine Fahrt zunächst entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fortsetzt. Er fährt zunächst an der Funkstreife vorbei, um dann, ebenfalls entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Mainz-Hechtsheim einzubiegen. Trotz hupendem Gegenverkehr und einem Polizeibeamten, der versucht den Mercedes am Weiterfahren zu hintern, setzt der 64-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort. Von einem weiteren Streifenwagen kann der 64-Jährige, der zwischenzeitlich nochmals gewendet hatte, zum Anhalten bewegt werden. Bei der Kontrolle schlägt den Polizeibeamten vom Mainzer Altstadtrevier direkt Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer hatte einen Wert von über einem Promille. Neben einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins, muss sich der 64-Jährige nun strafrechtlich verantworten.

