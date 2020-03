Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto zu laut

Offenburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten des Polizeirevier Offenburg am Donnerstag gegen 0:30 Uhr einen Seat fest, welcher offensichtlich viel zu laut war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt,dass am Auto eine nicht zugelassene Klappenauspuffanlage verbaut worden war. Die Betriebserlaubnis des Autos ist damit erloschen. Der 23-jährige Lenker hatte das Auto am Vortag in Bayern gekauft. Die Ermittlungen dauern an.

