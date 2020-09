Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend (14.09.2020) im Karoline-Kaulla-Weg vor drei Frauen offenbar onaniert. Den 21, 26 und 47 Jahre alten Frauen fiel der Mann gegen 19.15 Uhr auf. Er hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen, onanierte und schaute dabei die Frauen an. Als er bemerkte, dass die 47-Jährige die Polizei rief, flüchtete er. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Täter, trafen ihn aber nicht mehr an. Laut den drei Frauen soll der Unbekannte 40 bis 45 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er soll eine auffällig weiße Hose und ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

