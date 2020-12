Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Fremder Autofahrer bietet neunjähriger Schülerin Süßigkeiten an

CelleCelle (ots)

Wie der Polizei gemeldet wurde, ist am Mittwochmittag (09.12.2020) gegen 12.50 Uhr ein neun Jahre altes Mädchen nach Verlassen der Grundschule in der Schulstraße von einer männlichen Person aus einem dunklen PKW heraus angesprochen worden. Der Unbekannte habe dem Kind Süßigkeiten angeboten. Als das Mädchen nicht darauf einging und mit ihrem Fahrrad wegfuhr, soll sich der Fremde mit seinem PKW in Richtung Sportheim entfernt haben.

Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen. Der Mann, der alleine im Auto gesessen haben soll, wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 30 bis 40 Jahre alt, braune kurze Haare, hochgekämmt, kurzer dunkler Bart, braune Augen, schwarzer Ohrring rechts; Tätowierung am Hals, möglicherweise ein Krebs, sprach hochdeutsch, fuhr einen schwarzen, eher "kurzen" Wagen

Die Polizei bittet an dieser Stelle alle Eltern, ihre Kinder für derartige Gefahren zu sensibilisieren, aber auch keine Ängste zu wecken oder zu schüren.

Hinweise von Zeugen zur Ermittlung des Autofahrers nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

