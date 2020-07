Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0443 --Polizeistation beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Schulstraße Zeit: 20.07.2020

Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte eine Polizeistation in der Neustadt mit Farbe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter besprühten die Fassade der Polizei in der Schulstraße. Sie brachten unter anderem den Schriftzug "All Cops Are Bastards" und weitere zum Teil unleserliche Schmierereien an den Wänden an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

