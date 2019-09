Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Brand an der Feidikstraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 56-Jährige und eine 33-Jährige wurden am Montag, 2. September 2019, gegen 4.45 Uhr, bei einem Brand in einer Schankwirtschaft an der Feidikstraße schwer verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Begehung ist zurzeit noch nicht möglich. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.(jb)

