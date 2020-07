Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0442 --Festnahmen nach Tritten gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Langemarkstraße Zeit: 20.07.2020, 02:40 Uhr

In der Nacht zu Montag schlugen und traten zwei junge Männer in der Neustadt auf einen 26-Jährigen ein und flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei stellten die beiden kurze Zeit später in Bahnhofsnähe und nahmen sie fest.

Zeugen hatten gegen 02:40 Uhr in der Langemarckstraße eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen drei Männern bemerkt. Diese entwickelte sich zu einer Schlägerei in deren Verlauf der 26-Jährige von den beiden 19 und 26 Jahre alten Männern zu Boden geschlagen wurde. Laut Zeugenaussagen sollen sie mehrfach weiter auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und getreten haben. Danach flüchteten sie. Der 26-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellten die beiden Männer in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofes und nahmen sie fest. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlages ermittelt. Die Prüfung der Haftgründe dauert derzeit an.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

