Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0439 --Einbruch in Lesumer Kirche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Bördestraße Zeit: 17.07.20 - 18.07.20

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in eine Kirche in Burglesum ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher hebelten eine Tür des Nebengebäudes der Kirche in der Bördestraße auf, gelangten so in hinein und durchsuchten die Räume. Dazu entdeckte der Gärtner der Gemeinde auf dem Friedhofsgelände drei aufgebrochene Garagen. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Bereich der Kirche verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell