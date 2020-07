POL-HB: Nr.: 0437 --Alkoholisierter Fahrer wechselt auf Rückbank

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 16.07.2020, 3:35 Uhr

Mittwochnacht verursachte ein betrunkener Fahrer in Blumenthal gleich zwei Unfälle. Als das Auto an einem Metallzaun zum Stehen kam, wechselte der 31- Jährige vom Fahrersitz auf die Rückbank.

Gegen 3:35 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung auf der Lüssumer Straße unterwegs. Als der Fahrer eines schwarzen VW Golf die Polizisten bemerkte, gab er Gas und rammte beim Ausparken einen Ford Fiesta. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 31- Jährige weiter in Richtung Bahnhof Blumenthal. Bei dem Versuch rechts abzubiegen nahm die Fahrt ein jähes Ende. Der Volkswagen landete in einem Zaun und war so schwer beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste.

Als die Polizisten an das kaputte Fahrzeug herantraten, beobachteten sie, wie ein Mann von der Fahrerseite auf die Rückbank kletterte. Gegenüber den Einsatzkräften beteuerte der 31- jährige Kletterer nicht am Steuer gesessen zu haben.

Er und sein 41 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrer war alkoholisiert, bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17 000 Euro.

