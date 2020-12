Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrer stürzt nach Vollbremsung und verletzt sich +++ Autofahrer flüchtet vom Unfallort

CelleCelle (ots)

Am Mittwochabend (09.12.2020), um 19.45 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Radfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Sankt-Georg-Straße in Richtung Blumlage. An einer grünen Ampel wollte er die Straße "Blumlage" überqueren, als plötzlich ein PKW vom Sankt-Georg-Garten nach rechts in die Blumlage abbog. Der Autofahrer übersah offenbar den Radfahrer trotz dessen Beleuchtung, denn jener konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden. Der Radfahrer stürzte zu Boden, jedoch fuhr der Autofahrer einfach weiter. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Audi mit Hannoveraner Kennzeichen gehandelt haben. Das vollständige Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 05141/277-215 entgegengenommen.

