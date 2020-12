Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 12 -jährige Radfahrerin stößt mit PKW zusammen und wird leicht verletzt

CelleCelle (ots)

Es herrschte bereits Dunkelheit, als es gestern (Mittwoch, 09.12.2020, 16.55 Uhr) am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad kam. Ein 64 Jahre alter Fahrzeugführer war mit seinem Seat auf der Welfenallee in Richtung Neustadt gefahren, als er nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Dabei übersah er eine 12 Jahre alte Radfahrerin, die ohne Licht und auf der falschen Seite auf dem Radweg entgegenkam. Zudem hatte das Kind während der Fahrt ein Handy in der Hand. Das Mädchen versuchte noch ein Ausweichmanöver, stieß jedoch gegen den Kotflügel und stürzte zu Boden. Zum Glück verletzte sie sich nur leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

