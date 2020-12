Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

WathlingenWathlingen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wathlingen zu drei Einbruchsdiebstählen. Unbekannte verschafften sich zunächst am Montag zwischen 15:30 und 24 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Breslauer Straße. Auch am Dienstag gelangten Unbekannte unberechtigt in Wohnhäuser. Eine Tat ereignete sich zwischen 9 und 18 Uhr im Reiherstieg, eine weitere zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Bachstraße.

In allen Fällen wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Der Täter entkam unerkannt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, in Verbindung zu setzen.

