Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tag der Geschenke

CelleCelle (ots)

Sonntagmittag ging eine 35-Jährige im Herzog-Ernst-Ring in Richtung Hospitalwiesen. Ihr kam eine ältere, männliche Person auf einem Elektroroller zunächst entgegen. Dann wendete der Mann und hielt bei ihr an. Er drückte der überrumpelten Frau einen Stoffbeutel in die Hand mit den Worten: "Ich bin Pole. Heute ist Geschenketag. Das Teil ist original." und verschwand.

In dem Beutel befand sich eine neue Nintendo Switch Lite in einem Wert von über 200,- Euro. Richtigerweise brachte die Frau die Spielekonsole zur Polizei. Nun wird abgeklärt, ob die Konsole aus einer Straftat stammt, oder ob die Frau sie tatsächlich behalten kann.

