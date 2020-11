Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Am Sonntagabend meldete gegen 18:50 Uhr ein Zeuge der Polizei einen verdächtigen schwarzen KIA Carens mit Offenburger Kennzeichen, dessen Fahrergegen schlangenlinienfahrend unterwegs sei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der KIA auf der A5 aus Richtung Achern kommend bis zur Ausfahrt Offenburg und dann über die B33 bis zur Abfahrt Hilboltsweier. Hierbei sei der Fahrer zumindest einmal fast in die Leitplanke gefahren. Der Halter des Fahrzeuges konnte offensichtlich angetrunken zu Hause angetroffen werden. Um die Fahrereigenschaft eineutig klären zu können, sucht die Polizei nun dringend Zeugen, denen am Sonntag zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr auf der besagten Strecke der KIA aufgefallen ist. Mögliche Hinweisgeber setzen sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21 2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

