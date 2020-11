Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - B462 - schwerer Verkehrsunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagabend, gegen 20:55 Uhr, die B462 in Fahrtrichtung Rastatt. Auf Höhe des Thermalbads kam der Fahrer mit seinem Pkw Honda nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Böschung. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Unfalldienst des Polizeipräsidiums Offenburg nahm die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache auf. Die B462 war aufgrund der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollständig gesperrt.

