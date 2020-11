Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall aufgenommen, welcher sich am vergangenen Freitagmittag auf Gemarkung Sinzheim ereignet hat. Gegen 12.45 Uhr war der Fahrer eines roten Opel Astra mit Rastatter Zulassung von Schiftung in Richtung Halberstung unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung der L80, überholte dieser Pkw-Fahrer einen vorausfahrenden SUV sowie eine Quad-Bikerin. Während dieses Überholvorganges scherte nun auch der Führer des SUV nach links aus. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn zu vermeiden, steuerte der Führer des Opel Astra sein Fahrzeug nach links in den angrenzenden Grünstreifen. Bei diesem Ausweichmanöver entstand erheblicher Sachschaden an seinem Fahrzeug. Ungeachtet dieses Unfallgeschehens setzte der Fahrer des vorgenannten SUV seine Fahrt in Richtung Halberstung fort. Bei dessen Führer soll es sich um eine ältere männliche Person gehandelt haben, welcher mit einer weiblichen Beifahrerin unterwegs war. Der gesuchte SUV könnte ein BMW des Modells X5 oder X6 sein. Die Polizei Baden-Baden bittet Zeugen des Unfalls sich mit der Dienststelle unter Tel. 07221/680-120 in Verbindung zu setzen.

