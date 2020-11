Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, L 104 - Straßensperrung nach schwerem Unfall

Nachtragsmeldung

Schwanau, L 104Schwanau, L 104 (ots)

Nachdem die L 104 nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt war, wurde die Straße kurz nach 16 Uhr wieder freigegeben. Der bei dem Unfall schwer verletzte 27 Jahre alte Rollerfahrer befindet sich noch immer in einem kritischen Zustand. Die Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg führen die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. /ma

Schwanau, L 104 - Straßensperrung nach schwerem Unfall

Schwanau, L 104 Derzeit ist die L 104 zwischen Ottenheim und Allmannsweier nach einem schweren Unfall gesperrt. Ein Rollerfahrer hat sich hierbei schwerste Verletzungen zugezogen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung befindet er sich auf dem Weg in ein örtliches Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen stellt sich der Unfallhergang so dar, dass der Zweiradfahrer und eine Renault-Lenkerin kurz nach 13:30 Uhr die L 104 von Ottenheim in Richtung Allmannsweier befuhren. Auf der geraden Strecke wollte die Autofahrerin den Rollerfahrer überholen, der während des Überholvorgangs seinerseits nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß unter dem Auto eingeklemmt und konnte mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer aus seiner Lage befreit werden. Einstzkräfte der Feuerwehr unterstützen aktuell die Maßnahmen an der Unfallstelle. Eine örtliche Umleitung wird demnächst eingerichtet. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell