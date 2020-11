Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, B462 - Unfall durch Fahrstreifenwechsel

KuppenheimKuppenheim (ots)

Ein fehlerhafter Fahrtstreifenwechsel dürfte nach bisherigen Ermittlungen ursächlich für eine Kollision am Donnerstagvormittag auf der B 462 gewesen sein. Eine Golf-Fahrerin war gegen 11 Uhr auf der L77 in Richtung Gaggenau unterwegs. An der Anschlussstelle zur B 462 lenkte die 24-Jährige vermutlich infolge von Unachtsamkeit zu weit auf die linke Fahrbahn. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs und kollidierte mit einem 60-jährigen VW-Lenker. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell