POL-OG: Oberkirch - Beim Rückwärtsfahren übersehen

OberkirchOberkirch (ots)

Eine leicht verletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in der Appenweierer Straße. Vermutlich übersah dort gegen 9:15 Uhr ein 27-jähriger Lastkraftwagenfahrer bei einem Rangiervorgang eine sich hinter ihm befindliche Rollerfahrerin. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

