Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Walnußallee. Eine 24-Jährige soll dort gegen 21:15 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke den Wagen eines 56-Jährigen beschädigt haben. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Anstatt sich jedoch um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ die Frau offenbar die Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, verständigten daraufhin die Polizei. Nun erwartet die Mittzwanzigerin eine Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. /lw

