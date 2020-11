Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verstoß gegen Corona-Verordnung

IffezheimIffezheim (ots)

Mehrere Strafanzeigen sind das Ergebnis einer Gaststättenkontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt am Donnerstagabend. Den Ordnungshütern fiel gegen 22:25 Uhr auf, dass in einem Lokal Licht brannte. Im Gastraum konnten mehrere Person festgestellt werden, an welche alkoholische Getränke ausgeschenkt wurden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam es zu einem äußerst aggressiven Verhalten der Personen gegenüber den Polizeibeamten, wobei die Beteiligten sich gegen die Maßnahmen der Beamten verweigerten und diese beleidigten. Ein 73-jähriger Mann musste kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Nun erwarten die Personen mehrere Anzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

