POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch verstarb eine 93-Jährige am Samstag in einer Klinik.

Ulm (ots)

Wie am Donnerstag berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4602729), wollte die Seniorin am Mittwoch den Eugen-Jaeckle-Platz überqueren. Nach Erkenntnissen der Polizei zeigte ihre Ampel dabei Rot. Beim Überqueren der Bundesstraße wurde sie von einer Sattelzugmaschine erfasst, mit der ein 30-Jähriger in Richtung Brenzstraße unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort verstarb sie am Samstagmorgen.

