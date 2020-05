Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Feuer konnte schnell gelöscht werden

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, rückte die freiwillig Feuerwehr in die Albstraße aus. Im Vorratskeller eines Wohnhauses war es zu einem Brand gekommen. Der Brand war an einer Mehrfachsteckdose entstanden, an der zwei Elektrogeräte angeschlossen waren. Ob diese überlastet oder einfach nur schadhaft war, ist noch nicht geklärt. Der Schaden beträgt wenige Tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

