POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunken verfahren - Mit Alkoholfahne hat sich ein 38-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Polizei nach dem Weg erkundigt.

Gegen 00:20 Uhr wusste sich der Mann in der Lerchenbergstraße nicht mehr anders zu helfen. Er hatte sich auf dem Weg von Villingen-Schwenningen nach Slowenien verfahren und fragte eine Polizeistreife des Polizeireviers Ulm-Mitte nach dem Weg. Nachdem ihm die Polizisten den Weg erklärt hatten, stellten sie jedoch an ihn auch noch eine Frage. Nämlich nach dem Genuss von Alkohol. Die Fahne des Mannes war den Beamten nicht entgangen. Ein Alkomattest ergab 1,6 Promille. Den Audi, der einem Bekannten gehörte, musste der 38-Jährige stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutentnahme erdulden. Seinen Führerschein behielten die Polizisten. Diesen wird er wohl auch nicht wiederbekommen, da es sich um eine Totalfälschung handelt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er für die begangenen Straftaten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung bezahlen.

