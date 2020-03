Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl einer Armbanduhr:

Am Dienstag, den 17.03.2020, betrat gegen 17.40 Uhr ein Kunde ein Geschäft in der Breiten Straße. Hier zeigte er Interesse an einer Herrenarmbanduhr, die er sich dann zeigen ließ. Als er die Uhr in die Hände nahm, warf er kurz darauf 6 falsche 50-Euro-Scheine auf den Tresen und verließ den Laden fluchtartig mit der Uhr. Nach ersten Ermittlungen und Befragungen von Zeugen dürfte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 31jährigen polizeilich bekannten Mann handeln. Bei der Uhr handelt es sich um eine bereits gebrauchte vergoldete Herrenarmbanduhr der Marke Tissot. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter durch die Polizei gestellt werden. Die gestohlene Uhr hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr bei sich.

