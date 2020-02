Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Donnerstag, dem 06.02.2020, wird ein versuchter Einbruch in ein Computer Fachgeschäft in der Weberstraße in Zetel mitgeteilt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter in den späten Abendstunden gegen 23:11 Uhr bei dem Versuch in das Objekt einzudringen den akustischen Alarm ausgelöst. Anschließend haben sie von ihrem Vorhaben abgelassen.

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag (06.02.2020) auf Freitag (07.02.2020) Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230, bei der Polizei Varel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell