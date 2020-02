Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Parkplatzschranke in Wilhelmshaven und ein möglicher Fahrraddiebstahl -Zeuge beobachtete drei auffällig agierende Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 05.02.2020, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen ihrer Streife von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass in der Kieler Straße die Schranke eines Parkplatzes entwendet wurde.

Der Zeuge beobachtete in der Zeit von 06 - 06:30 Uhr einen stark schwankenden Mann, der die Schranke abgerissen hatte. Anschließend trug er diese weg.

Bei der Schranke handelt es sich um eine mit Plastikschrauben gesicherte rotweiß gefärbte Aluminiumschranke, die trotz Absuche im Nahbereich nicht aufgefunden werden konnte.

Zeugen, die ergänzende Angaben, insbesondere zum Verbleib dieser Schranke machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Außerdem beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend, 05.02.2020, in der Virchowstraße, wie drei männliche Personen gegen 19:55 Uhr an einem Fahrrad, das in einem bei einem Restaurant befindlichen Fahrradständer stand, rumbrechen würden.

Die eingesetzten Beamten stellten einen schwarzen Verschluss für ein Fahrradschloss fest, außerdem eine auf dem Boden liegende schwarze Klingel, im Gebüsch einen abgebrochenen Fahrradständer, sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss mit einer Stahlkette in roter Ummantelung sicher.

Zum jetzigen Sachstand geht die Polizei von dem Diebstahl eines Fahrrades aus und bittet zur weiteren Aufklärung mögliche Zeuge bzw. den Geschädigten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell