Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A 5 - Verlorenes Metallteil sorgt für hohen Sachschaden, Hinweise zum Verursacher erbeten

RingsheimRingsheim (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg hoffen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf Hilfe aus der Bevölkerung. Die Fahrer zweier Lastwagen sind am Mittwochmittag auf der Nordfahrbahn, kurz vor der Anschlussstelle Rust, über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil gefahren und haben sich hierbei beträchtliche Schäden eingehandelt. Insgesamt summiert sich der Sachschaden an den beiden Schwergewichten auf etwa 10.000 Euro. Das quadratische und etwa 60 Zentimeter mal 60 Zentimeter große Hindernis, dürfte nach einer ersten Einschätzung von einem bislang unbekannten Lastwagen oder Anhänger abgebrochen sein. Zu dem Verursacher liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Wer Hinweise zur Herkunft des seitenwand- oder warntafelähnlichen Gegenstands oder zu in Frage kommenden Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg. Das Malheur hat sich kurz vor 12:30 Uhr zugetragen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell