Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

KehlKehl (ots)

Keine gültige Fahrerlaubnis konnte ein 16-Jähriger den Beamten des Polizeireviers Kehl am Donnerstagnachmittag vorweisen. Der Jugendliche war den Ordnungshütern gegen 16:50 Uhr aufgefallen, da er mit seinem Roller unerlaubter Weise durch die Innenstadt gefahren war. Bei einer anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle in der Hauptstraße stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde ihm durch die Polizeibeamten die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Anschluss an die Kontrolle wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten überstellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/lw

