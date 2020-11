Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

HaslachHaslach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Spießacker" wurde am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer befuhr diese gegen 17:45 Uhr, als er nach links abbiegen wollte. Vermutlich übersah er hierbei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der Zweiradfahrer wurde in der Folge der Kollision über das Fahrzeugdach geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Velo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt war ein Sachschaden von rund 500 Euro zu beklagen.

