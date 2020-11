Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufgefahren und leicht verletzt

BühlBühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Donnerstagnachmittag auf der L83. Ein 40-jähriger BMW-Lenker befuhr diese gegen 16:40 Uhr von Bühl kommend in Richtung Altschweier, als er aufgrund eines Rückstaus vor dem dortigten Kreisverkehr anhalten musste. Vermutlich erkannte dies ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger zu spät, weshalb er mit seinem Motorrad dem BMW auffuhr. In der Folge des Zusammenstoßes kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

/lw

