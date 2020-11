Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Kleinkind von Auto erfasst

Lahr, MietersheimLahr, Mietersheim (ots)

Ein Kleinkind ist am Mittwochnachmittag in der Breisgaustraße in ein Auto gelaufen und musste nach einer ersten Verbringung in ein örtliches Krankenhaus mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 2-jährige Junge kurz nach 15:15 Uhr von einem Parkplatz des ehemaligen Landesgartenschaugeländes, zwischen dort geparkten Fahrzeugen, unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde hierbei von einem herannahenden VW einer 18-Jährigen erfasst. Die in Begleitung des Kindes befindliche Mutter hatte nach derzeitigen Feststellungen keine Möglichkeit auf das unvorhersehbare Verhalten ihres Sohnes zu reagieren. Der Sachschaden wird von den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

