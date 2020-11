Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Uffhofen - Exhibitionistische Handlungen

Zeugen gesucht

Offenburg, UffhofenOffenburg, Uffhofen (ots)

Ein noch unbekannter Mann soll sich am Mittwochabend am Vordereingang eines Schulgebäudes in der Platanenallee vor einer Frau entblößt haben. Nach ersten Schilderungen der 53-jährigen soll der Fremde gegen 18:40 Uhr am Eingang des Gebäudes an seinem Genital hantiert haben, während er seinen Blick auf sie richtete. Anschließend habe sich der Verdächtige entfernt. Zudem gab die Frau an, dass sie den mutmaßlichen Exhibitionisten bereits am Vortag während ihrer Tätigkeit im gleichen Gebäude wahrnehmen konnte und sich von ihm beobachtet gefühlt habe. Der Unbekannte wird als circa 40 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Er soll von sehr muskulärer Statur sein sowie ein südländisches Äußeres und einen dunklen Teint haben. Weiter soll er kurzrasierte Haare und eine dunkle Jacke mit hellen Streifen an den Armen getragen haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich an die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu wenden.

