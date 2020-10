Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf der B67 gewendet und Unfall verursacht

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Borken ereignet hat. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr gegen 13.00 Uhr von der Weseler Straße auf die B67 in Fahrtrichtung Bocholt auf. Auf der B67 versuchte der Velener zu wenden und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Autofahrer aus Metelen, der die B67 in Fahrtrichtung Bocholt befuhr. Rettungswagen brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B67 zwischen Rhede und Borken voll gesperrt.

