POL-BOR: Kreis Borken - Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Auch wenn die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser im vierten Jahr in Folge weiterhin abnimmt - das Thema ist weiterhin ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit im Kreis Borken. Der Beginn der "dunklen Jahreszeit" führt erfahrungsgemäß zu einem Anstieg der Einbrüche.

Diese Einbrüche stellen für die Betroffenen oft eine hohe psychische Belastung dar - man fühlt sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Das Eindringen in das Haus, das Durchsuchen der Zimmer und persönlichen Gegenstände stellt einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre der Opfer dar.

Die Polizei im Kreis Borken setzt weiterhin eine Ermittlungsgruppe für diese Straftaten ein, um die Ermittlungen bündeln und die hohe Qualität (z. B. Tatortarbeit, Spurensuche, Täterermittlungen) sichern zu können.

Die weiteren "Riegel" haben ebenfalls nichts an Aktualität und Wichtigkeit verloren:

- "Aufmerksamer Nachbar"

- Verbesserter technischer Schutz vor Einbrechern

Aufmerksame Nachbarn und Zeugen können Einbrüche verhindern und zu Aufklärung beitragen. Anwohnern fallen im eigenen Wohnviertel verdächtige Personen und Umstände halt schnell auf. Die Polizei bittet darum, solche Beobachtungen mitzuteilen und nicht erst dann, wenn das "Kind in den Brunnen gefallen" also der Einbruch passiert ist. Angaben über benutzte Fahrzeuge und genaue Personenbeschreibungen sind für die Polizei besonders wichtig.

Die eigenen vier Wände möglichst gut vor Einbrechern zu schützen, ist und bleibt der beste Schutz. Am kommenden Freitag, dem 23.10.2020 wollen unsere Experten interessierte Bürgerinnen und Bürger beraten. Der zunächst geplante Infostand in den Bocholter Arkaden musste wegen der steigenden Corona-Infektionen zwar abgesagt werden - nicht aber der Aktionstag.

Unsere Experten, die Kriminalhauptkommissare Peter Großmann und Klaus Vogel, haben eine Hotline (02861-900-5555) eingerichtet und freuen sich darauf, am Freitag, dem 23.10.2020, zwischen 09 und 14 Uhr, viele Bürgerinnen und Bürger zum Thema "Technischer Einbruchsschutz" zu beraten.

