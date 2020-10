Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist belästigt 60-jährige Frau

Bocholt (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine 60-jährige Bocholterin auf der Pannenmannstraße in Höhe des Friedhofs einen Mann, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte hatte sich gegen 16.00 Uhr zu ihr umgedreht, seine Hose heruntergelassen und mehrfach sein Geschlechtsteil berührt.

Die 60-Jährige beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: circa 25 - 30 Jahre alt; etwa 175 cm groß; dunkelbraune, leicht gelockte Haare und eine schlanke Figur; Bekleidung: hellgraue Jogginghose und ein dunkelblaues Oberteil. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

