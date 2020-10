Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheiben an vier Fahrzeugen eingeschlagen

Bocholt (ots)

An drei Autos und einem LKW haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die betroffenen Fahrzeuge parkten am Liebfrauenplatz, an der Gneisenaustraße, an der Lothringer Straße und an der Schwabenstraße. Die Täter entwendeten eine Handtasche und zwei Geldbörsen. Aus dem LKW wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

